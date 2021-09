Borrell sobre la necesidad del diálogo con los talibanes: "No podemos pasar la página de Kabul pensando que ya no nos importa la situación en el país"

"No se trata de reconocer su gobierno ni de aceptar su visión del mundo y las acciones que se derivan de ella. Pero los talibanes son ahora interlocutores inevitables", explicó el alto funcionario.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó en una entrevista al periódico francés Le Journal du Dimanche publicada este sábado que se requiere entablar diálogo con los talibanes.

Borrell destacó que lo sucedido en el país sudasiático "es una tragedia para los afganos y un fracaso para Occidente que romperá el equilibrio del poder internacional". "Tenemos que abordar las consecuencias para evitar que se repita en otro lugar", agregó.

Además, el también vicepresidente de la Comisión Europea señaló que a Afganistán le amenaza "una crisis humanitaria" y prometió que la UE "cuadruplicará la ayuda humanitaria".

"Los talibanes son ahora interlocutores inevitables, y necesitamos establecer una presencia en Kabul"

"Tenemos que hablar con los talibanes. No podemos pasar la página de Kabul pensando que ya no nos importa la situación en el país. No se trata de reconocer su gobierno ni de aceptar su visión del mundo y las acciones que se derivan de ella. Pero los talibanes son ahora interlocutores inevitables, y necesitamos establecer una presencia en Kabul", explicó el alto funcionario.

Sin embargo, precisó que el nivel del diálogo entre las partes "dependerá de la susceptibilidad" de los talibanes a los enfoques de Occidente.

"Hay otras visiones en el mundo que la nuestra. Necesitamos discutir con quienes las sostienen", resumió Borrell.

Anteriormente, el diplomático ya había planteado la necesidad de "hablar con las nuevas autoridades en Kabul, sean quienes sean, para prevenir una crisis migratoria y humanitaria"

Después del inicio de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, los talibanes intensificaron su ofensiva y el pasado 15 de agosto anunciaron la toma de control de todo el territorio del país. La mayoría del personal diplomático occidental fue evacuada de la nación.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.