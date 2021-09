Hombre con un pico ataca al director japonés Takeshi Kitano y le pide ayuda para "entrar en el mundo del espectáculo"

El director de cine Takeshi Kitano fue atacado este sábado por un hombre con un pico en la ciudad de Tokio (Japón), informan medios locales.

El incidente se produjo aproximadamente a las 23:40 (hora local) poco después de que Kitano terminara de grabar un programa de información en directo, en la cadena de televisión TBS. Según los reportes, el hombre arremetió contra el vehículo en el que se encontraba el también actor, cuando este acababa de abandonar el aparcamiento del canal. El atacante rompió el parabrisas y golpeó otras partes del auto.

El agresor fue inmediatamente detenido por la Policía y fue identificado como un hombre desempleado de unos 40 años, de la prefectura de Chiba. "Me arrodillé cerca del coche y le rogué que me ayudara a entrar en el mundo del espectáculo, pero me ignoró", comentó el sujeto a los oficiales.