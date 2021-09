Un hombre con una pistola simulada siembra el caos en un acto feminista en España (VIDEO)

La Policía calificó lo ocurrido de "falsa alarma" porque "el arma no era real" y no se produjo "ningún daño material o humano". Un juez se encargará ahora de esclarecer los hechos.

Un acto feminista en la localidad española de Castelló fue interrumpido el sábado por la noche por un hombre que portaba una pistola simulada y exigía que se bajase la música, mientras insultaba e increpaba a los presentes.

"A mí no me vaciláis, rojas de mierda", gritó el individuo al tiempo que apuntaba con el arma a una mujer en la cabeza, según explicó al periodista Miquel Ramos una portavoz del colectivo feminista Subversives y cuya declaración recoge La Marea.

Después se enfrentó a varias personas más. "¿Quieres que la cargue o qué?", se le escucha decir en uno de los videos de los que se hace eco el diario y en el que se aprecia al hombre, con el arma en la mano, vistiendo unas bermudas, camiseta de manga corta y zapatillas de deporte.

En esos momentos, ninguno de los presentes sabía si la pistola era o no real. "La chica a la que apuntó a la cabeza se lanzó al suelo aterrorizada, y nadie se atrevía a acercarse a él. No pensamos en ningún momento que el arma no era de verdad", relatan los testigos al citado medio.

Tras varios rifirrafes, finalmente, un joven consiguió arrebatarle el arma. A partir de ahí, el agresor comenzó a huir mientras era perseguido por un grupo de jóvenes. Se escondió en un portal y salió poco después con un bebé en brazos. Según los testigos, la madre del pequeño, desesperada, comenzó a gritar que "no conocía de nada" al individuo.

Después, dejó al niño y corrió hasta su vivienda para refugiarse. Ya en casa, llamó a la Policía y denunció que no podía salir a la calle porque estaba siendo amenazado.

"Falsa alarma"

La Policía llegó hasta el lugar y para sorpresa de muchos calificó lo ocurrido de "falsa alarma". Un portavoz policial argumentó que los hechos fueron calificados así "tras tener constancia de que el arma no era real y de que no se había producido ningún daño material o humano".

Por su parte, en su declaración a la Policía, el hombre dijo que se encontraba con su hijo en la plaza donde se celebraba el acto y que la disputa comenzó cuando pidió que se bajase la música y se le contestó de malas maneras.

Un juez se encargará ahora de esclarecer los hechos. "Imagina todo lo que se puede ocasionar con un hombre esgrimiendo un arma. Claro que es un hecho muy grave", destacó el concejal de seguridad ciudadana, David Donate.

El acto contaba con todos los permisos necesarios. El diario cita a militantes de los colectivos feministas que aseguran que el propio Ayuntamiento ha mantenido una "actitud hostil y una persecución constante" por los actos que organizan. También la derecha y la ultraderecha se han mostrado reacios a las campañas feministas y antifascistas organizadas por estos colectivos.