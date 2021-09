María Zajárova, sobre el éxito en redes sociales de RT en Alemania: "Dice todo lo que los medios alemanes no se atreven a decir"

Los medios oficiosos y la alta sociedad mediática de Alemania parecen encontrarse en un "estado cercano al estupor catatónico" ante el alto nivel de popularidad en la sociedad alemana de la versión germanoparlante de RT pese a los esfuerzos por denigrar a este medio, señala la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

En su artículo publicado en la plataforma de blogs Telegraph, la vocera recuerda que día tras día RT en alemán ha sido presentado como "el portavoz de la nociva propaganda rusa y herramienta de injerencia en los procesos democráticos, alborotador y provocador y cualquier cosa menos un medio de comunicación".

"¿Y ahora qué? RT en alemán encabeza la lista de los medios más populares en las redes sociales locales, superando a Bild, Der Spiegel, Die Welt y otros grandes, muchos de los cuales, por cierto, se han unido con entusiasmo al acoso al rival ruso. No hay mal que por bien no venga, como podemos ver!," escribe Zajárova.

"La orden de 'ataque' resuena por todos los lados"

La vocera indica que la realidad a la que se enfrenta el medio ruso en Alemania, cuyo colectivo es internacional e incluye a ciudadanos alemanes también, hace sospechar una conspiración entre las autoridades de orden público, políticos y grupos mediáticos contra RT en alemán, que se traduce en métodos de presión como la clausura de cuentas bancarias del medio, llamados a que no se conceda una licencia para la radiodifusión por satélite (incluida la presión sobre países vecinos para que no la otorguen) y el acoso por parte de los medios y de la Asociación Alemana de los Periodistas.

"En resumen, casi todo lo que la democracia tradicional rechaza cuando defiende la libertad de expresión, ya ha sido utilizado contra RT en alemán. La orden de 'ataque' resuena por todos los lados", recalca.

La portavoz cita declaraciones de personas como el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble; Hendrik Zörner, portavoz de Prensa de la Asociación alemana de Periodistas, y Markus Blume, secretario general del partido Unión Social Cristiana, que acusan a RT de estar "lejos de la libertad de prensa" y de no ser un medio de comunicación e incluso de "desestabilizar la democracia".

"No tiene mucho sentido participar en un debate fáctico con un coro político alemán de muchas cabezas pero con única voz, ya que no se presentan argumentos sobre la 'nocividad' y el 'antiperiodismo' de RT en alemán, mientras que los intentos ocasionales de fabricar algo al respecto han sido impugnados en los tribunales alemanes y reconocidos como calumnia", menciona Zajárova.

"¡Moscú, sal a la calle!"

En su afán por entender el criterio planteado por las fuerzas mencionadas en torno al periodismo verdadero y no verdadero, Zajárova menciona el ejemplo de Deutsche Welle, un "medio subvencionado por el Estado" que produce "dibujos animados sobre la situación política interna no en Alemania, sino en Rusia".

O —añadió— el uso de "marcas de agua" con el mensaje "¡Moscú, sal a la calle!", en medio de manifestaciones no autorizadas en Rusia.

Zajárova señaló que ningún canal ruso con transmisión en el extranjero se permitió llamados de este tipo durante las protestas anticovid en Alemania.

"Solo muestran algo así en Deutsche Welle y solo en relación con Rusia. Sin embargo, sería mejor que mostraran cómo los ciudadanos alemanes son disuadidos de sus fantasías democrático liberales por la Policía alemana con rodillas en la cara", señaló.

La libre competencia y el periodismo

Zajárova subrayó que pese a ser objeto de acoso, RT en alemán debe su popularidad entre los alemanes a "no apostar por poderosos recursos financieros a diferencia de muchos grupos alemanes", a "no estar subordinado a los esquemas mediáticos de Estados Unidos y a que dice todo lo que los medios alemanes no se atreven a decir".

"La libre competencia casi se ha convertido en un tabú en Occidente. Lo vemos en el deporte, en los negocios y en la geopolítica. Ahora también en el periodismo", concluye la funcionaria.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!