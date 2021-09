Pelé lleva 6 días en el hospital por un problema médico no revelado

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, lleva seis días hospitalizado por un problema de salud no revelado, pero no estaría gravemente enfermo, según dijo este lunes a Reuters un asesor del exdelantero del Santos.

Globo indicó que 'O Rei' estaba siendo sometido a exámenes de rutina en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo cuando se detectó el problema no revelado.

El gerente de negocios del astro, Joe Fraga, dijo que no había motivo de preocupación: "Una gran cantidad de pruebas, escáneres, colonoscopia, sangre, etc.", escribió. "No lo hace todo en un día", agregó.

En un mensaje en publicado Instagram, acompañado de una foto sonriente del tres veces campeón del mundo, Pelé escribió: "Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacerme mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes por la pandemia. Que sepan que no juego el próximo domingo".