Un experto destaca que los productos de Apple aún son poco compatibles con los autos de Tesla y explica por qué

Aunque puede que los consumidores perciban a Tesla y Apple como compañías parecidas en varios aspectos, el experto tecnológico Mark Gurman señala, en un artículo publicado el pasado domingo en Bloomberg, que en realidad los productos de las dos empresas son poco compatibles.

Para empezar, Gurman indica que la aplicación de Tesla para iPhones, que permite desbloquear el auto, controlar la climatización y administrar la carga, es "ciertamente eficaz". Sin embargo, "una vez que [el usuario] está en el automóvil, donde realmente desea la integración, la compatibilidad desaparece en la mayor parte".

En particular, el experto resalta que Tesla todavía no ofrece integración con el servicio de música en 'streaming' Apple Music, aunque sí funciona con rivales de este como Spotify. Para utilizar el servicio, los usuarios tienen que conectar el iPhone con el automóvil a través de 'bluetooth', lo que provoca que no puedan controlar fácilmente la aplicación en el ordenador de a bordo del vehículo.

Asimismo, ninguno de los autos de Tesla es compatible con el estándar de Apple Carplay, diseñado para hacer que sus dispositivos funcionen con los sistemas instalados en los coches.

Según Gurman, esta falta de compatibilidad no se debe a la política de Apple, sino a la de Tesla. "Los Tesla son el automóvil 'de facto' de los estacionamientos de las oficinas de Apple […], y a los empleados de Apple nada les encantaría más que obtener su solución Apple Music y CarPlay", opina, agregando que "la integración de Tesla sería una clara victoria para Cupertino".

La reticencia de Tesla a integrar sus productos con los de Apple podría fundamentarse en los rumores de que la compañía de la manzana estaría planeando desarrollar su propio vehículo eléctrico. En estas condiciones, una mayor exposición de los usuarios a servicios de Apple amenazaría a la compañía de Elon Musk, cree el experto.

Además, Gurman resaltó la supuesta antipatía personal del fundador de Tesla hacia la empresa de Tim Cook. En este sentido, mencionó que Musk describió a Apple como "el cementerio de los ingenieros de Tesla" y criticó algunos de sus productos, como el servicio de noticias Apple News, del que se dio de baja en agosto.

Han pasado 10 años desde que surgieran los primeros rumores de que Apple planeaba ingresar a las filas de los fabricantes de automóviles. En diciembre de 2020, Reuters reportó que el fabricante de iPhone tiene la intención de producir un vehículo eléctrico de pasajeros con "tecnología de batería revolucionaria" y tecnología de vehículos automatizados para 2024. Un reciente informe de DigiTimes parece confirmar estos rumores.