Aparecen imágenes de la última base de la CIA en Kabul, destruida por EE.UU. antes de su salida de Afganistán

Los talibanes* mostraron a los reporteros el puesto avanzado de la CIA, la base Eagle, ubicada al noreste del aeropuerto de Kabul y destruida por EE.UU. antes de su salida de Afganistán, informó este martes AFP.

"Les permitimos irse en paz, y miren lo que han dejado atrás, [...] antes de marcharse, lo destruyeron todo", dijo Mullah Hasnain, comandante de la unidad de élite Badri 313. Mientras la CIA destruía su base, los talibanes observaron desde cerca. "Hubo muchas explosiones, [...] no los detuvimos, ni siquiera al último convoy que fue por carretera al aeropuerto. No los atacamos, porque seguimos las órdenes de nuestros altos funcionarios", explicó.

Establecida en una antigua fábrica de ladrillos poco después de la invasión estadounidense en Afganistán, la base Eagle fue considerada antiguamente ser uno de los sitios más seguros de Afganistán. EE.UU. detonó el depósito de municiones de la instalación el pasado 27 de agosto. Actualmente en el lugar solo hay un montón de escombros y metal retorcido.

Según informó a The New York Times una fuente ligada a la CIA, la necesidad de una detonación surgió por el carácter de los objetos que quedaban en la base. A diferencia de la Embajada, donde se podían quemar los documentos y destrozar los discos duros con relativa rapidez, en la base había equipos sensibles que no debían caer en manos de los talibanes.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.