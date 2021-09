Un pato que aprendió a decir "¡maldito tonto!" demuestra que ciertos ejemplares son capaces de imitar sonidos y hasta insultos

En la década de 1980, un pato almizclero australiano llamado 'Ripper' sorprendió a sus cuidadores de la Reserva Natural Tidbinbilla, al sudoeste de Canberra, con un insulto. "¡Maldito tonto!", repitió. Desde entonces, investigadores comenzaron a tomar registros y ahora se concluyó que son capaces de imitar voces humanas e incluso, a otros animales y ruidos.

Según publicó Philosophical Transactions of the Royal Society B., el registro inicial fue recuperado por el profesor Carel ten Cate, de la Universidad de Leiden (Países Bajos), quien expresó: "Cuando lo leí por primera vez pensé: 'Es un engaño, no puede ser cierto'. Pero resultó ser cierto".

Aunque en una de las grabaciones parecería decir "¡Maldito tonto!" ("You bloody fool!", en inglés) para Ten Cate, quien estuvo al frente de la investigación junto con el australiano Peter Fullagar, es posible que en realidad el pato haya dicho "comida" ("food"). "Puedo imaginar al cuidador diciendo en broma: 'Aquí está tu maldita comida'".

En el momento en que fueron hechas las grabaciones, el pato tenía 4 años y realizó las vocalizaciones durante exhibiciones de apareamiento agresivas.

Otros patos que 'hablaron'

Este no fue el único pato almizclero australiano que pudo ser grabado. En el 2000, otro ejemplar fue registrado imitando a un pato negro del Pacífico. Sin embargo, la mayor parte de la documentación sobre estos animales se perdió en un incendio forestal que afectó la reserva de Tidbinbilla en el 2003.

Los investigadores aseguraron también que hay al menos dos patos en el Reino Unido con la misma habilidad, aunque no tienen ningún registro de ello. Según dijeron, un ave ha sido oída imitando a un poni, mientras que otra reproducía la tos de su cuidador y hasta el chirrido de una puerta.

Una "evolución independiente"

"Estas observaciones demuestran la presencia de un aprendizaje vocal avanzado a un nivel comparable al de los pájaros cantores y los loros", afirmaron los investigadores, que estiman que la capacidad de imitar sonidos está relacionada con el telencéfalo, parte del cerebro vinculada al aprendizaje vocal en las aves cantoras y los loros, que presenta un mayor tamaño en aves acuáticas.

En ese sentido, aseguraron que "el aprendizaje vocal en el pato almizclero representaría un caso de evolución independiente", que deja planteadas preguntas sobre "los mecanismos neuronales y conductuales involucrados", así como "el trasfondo evolutivo y adaptativo del aprendizaje vocal en esta especie".