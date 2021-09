"Tendré 9 millones de amenazas de muerte": la tenista Shelby Rogers advierte sobre el acoso en las redes sociales tras quedar eliminada del US Open

Luego de su derrota en la cuarta ronda del torneo aseguró que le gustaría que "las redes sociales no existieran".

La tenista estadounidense Shelby Rogers ha estimado que los comentarios positivos que recibió en las redes sociales se habrán revertido en solo dos días. Tras los halagos por haber ganado a la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty en el Abierto de EE.UU. (US Open), cree que ya le habrían llegado insultos y amenazas por la derrota en la cuarta ronda por 6-2 y 6-1 ante la británica Emma Raducanu.

"Voy a tener 9 millones de amenazas de muerte", afirmó Rogers tras el partido, quien agregó que desearía que "las redes sociales no existieran". "Si reviso mi perfil en las redes ahora mismo, probablemente sea una cerda gorda y otras palabras que no puedo decir en este momento", agregó y, aunque dijo que trata de "no tomarlo en serio", lo definió como "el lado desafortunado de cualquier deporte".

Pese a su disgusto, Rogers reconoció que el uso de las redes sociales es "parte del marketing" y que por sus contratos debe "publicar ciertas cosas".

Además, la tenista estadounidense lamentó la polarización que genera un resultado deportivo, ya que se pasa "de un extremo al otro muy rápidamente". Recordó así las repercusiones positivas que tuvo su victoria ante Barty y las críticas y comentarios despectivos luego de su caída frente a Raducanu.

Ataques racistas

Rogers no fue la única tenista de EE.UU. en atravesar una situación de violencia a través de las redes sociales. Tras su caída frente a la alemana Angelique Kerber, el 3 de septiembre, Sloane Stephens recibió "más de 2.000 mensajes" de abuso racial y sexista.

Algunos de ellos le deseaban que fuera "secuestrada y violada", otros la llamaban "maldita puta" o "mono". "Voy a encontrarte y destruirte la pierna con tanta fuerza que ya no podrás caminar", la amenazó una persona.

"Soy humana, después del partido de anoche recibí más de 2.000 mensajes de abuso/enojo de personas molestas por el resultado de ayer. Es muy difícil leer mensajes como estos, pero publicaré algunos para que puedan ver cómo es después de una derrota", reflexionó Stephens.