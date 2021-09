Rusia no participará en la reunión de ministros de Exteriores del G7 sobre Afganistán que se celebrará el 8 de septiembre

Moscú no asistirá a la reunión sobre Afganistán que los cancilleres de los países del G7 programaron para este 8 de septiembre con la participación de Rusia y China, dio a conocer la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por la agencia TASS. "Rusia no participará en esta reunión", puntualizó la funcionaria.

El pasado domingo Zajárova informó que Rusia no tiene un entendimiento claro de la reunión sobre Afganistán. "Los socios muestran un enfoque no sistemático. Hace dos días recibimos señales de Berlín y París con respecto a una reunión, pero no se habló del G7. Luego siguió la declaración de Tokio [con la propuesta de organizarla] en el formato del G7", afirmó la representante de la cancillería rusa. "Se manifiesta una clara falta de comprensión entre los socios de lo que quieren de ellos mismos y del mundo", concluyó Zajárova, citada por la agencia Interfax.