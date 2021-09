Avance histórico de la marea verde: Suprema Corte de México declara inconstitucional la criminalización del aborto

La Suprema Corte de Justicia de México concluyó este martes, con el voto unánime de 10 magistrados, que la penalización del aborto es inconstitucional porque tutela a las mujeres y a las personas gestantes, y violenta su derecho a decidir sobre sus propias vidas.

Aunque el histórico fallo, que incluye una inédita y progresista referencia al derecho del "disfrute de la sexualidad", se refiere al Código Penal del norteño estado de Coahuila, sienta jurisprudencia para que en el resto del país se interpongan acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes locales que criminalizan de múltiples maneras la interrupción voluntaria del embarazo.

Hasta ahora, en México el aborto sólo es legal en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pero en los 29 estados restantes las penas van desde la imposición de multas al encarcelamiento. Además, en los últimos años diversas legislaciones locales de las regiones más conservadoras han sido reformadas para reconocer "el derecho a la vida desde la concepción" lo que limita todavía más la lucha por la legalización.

Porque ejercer nuestros derechos también significa que nuestras decisiones sean respetadas y respaldadas🔥 Celebramos la decisión de la @SCJN de parar la criminalización de las mujeres y personas gestantes en Coahuila y respaldar nuestra autonomía 💚 #CorteAbortoSí#AbortoLegalYapic.twitter.com/Y0WFGVEQx8 — MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) September 7, 2021

La Corte discutió el caso de Coahuila durante dos intensas jornadas, pero en el debate del lunes quedó clara la posición mayoritariamente a favor del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar que consideraba inconstitucional la penalización de esta práctica.

Para aprobarlo se necesitaban por lo menos ocho de los 11 votos de las y los magistrados. El escenario fue favorable para el movimiento de mujeres desde ayer, ya que los ocho ministros y ministras que expusieron se manifestaron en contra de la penalización, al igual que los dos ministros que argumentaron este martes.

Uno de ellos fue el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien advirtió que el máximo órgano de Justicia del país debe estar a favor de respetar la dignidad de la vida de las mujeres para que puedan ejercer sus derechos con plenitud y sin violencia.

"Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y vida, no solo es profundamente injusto sino abiertamente inconstitucional, proyecta un mensaje estigmatizante y discriminatorio contra las mujeres que las reduce a un instrumento de reproducción", dijo.

Desde hace 10 años he sostenido que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Criminalizar a la mujer, sobre todo a la más pobre y vulnerable, es profundamente injusto y abiertamente inconstitucional pic.twitter.com/3Pff9pKyzv — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) September 6, 2021

Argumentos

El proyecto sometido a votación, y que fue redactado por el ministro Luis María Aguilar, asegura que el derecho a decidir es el resultado de una combinación de derechos y principios asociados a la libertad de autodeterminación y que la maternidad es un ejercicio voluntario que, en caso de no respetarse, crea un mecanismo de violencia de género.

Por lo tanto, agrega, el Estado debe abstenerse de tomar "una postura paternalista", que vea a las mujeres como sujetas de tutela en torno a las decisiones que corresponden a su salud reproductiva.

"Un escenario donde las mujeres y personas con capacidad de gestar no pueden plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden restringirse", afirma.

“El proyecto está enfocado y gira fundamentalmente entorno a la dignidad de la mujer y personas con capacidad de gestar, al reconocimiento y respeto de su derecho a decidir libremente por su vida.” Ministro Luis María Aguilar. #CorteAbortoSí#AbortoLegalYapic.twitter.com/WEGSjPHEQQ — J. 💜💚⚡️ (@JimenaVillicana) September 6, 2021

También vincula la libre elección de las mujeres sobre su cuerpo con el derecho a la igualdad de género y considera que deben eliminarse "todas las discriminaciones basada en roles de género que limitan el disfrute de la sexualidad, más allá de la procreación".

En resumen, explica que no se trata del aborto, "sino del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de decidir sobre su cuerpo y su vida, a ser o no ser madre sin penalizarla"

La decisión de la Corte obliga a Coahuila a reformar su Código Penal que sanciona la práctica del aborto con penas de uno a tres años de prisión. Y permite, además, que todas las mujeres criminalizadas por abortar en el resto del país puedan interponer un amparo basado en este fallo.

Sin posición

En medio de la fuerte expectativa que desató el debate sobre el aborto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se mantendrá ajeno y se limitará a respetar lo que decida la Corte.

"Son temas polémicos y no queremos alentar confrontaciones": sobre el proyecto de la @SCJN que busca declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila, @lopezobrador_ dijo que no puede tomar partido, "exponerse a un desgaste" y que la Corte debe resolver. pic.twitter.com/sbxUutb1Vb — Animal Político (@Pajaropolitico) September 7, 2021

"Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo. En este caso, si lo está atendiendo el Poder Judicial, vamos a esperar la resolución", señaló este martes durante su conferencia mañanera.

Agregó que él, como presidente, ha actuado de una manera prudente y respetuosa porque el tema es muy controvertido.

"No queremos alentar ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte que ahí se resuelva, pero no tomar partido en mi caso. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Tengo que cuidarme, y este asunto es bastante polémico", dijo.