El movimiento de resistencia en Myanmar llama a una insurrección nacional contra los golpistas

El principal grupo que coordina la resistencia a la junta militar en Myanmar ha instado a realizar un levantamiento nacional para derrocar a los golpistas que tomaron al poder en el país asiático en febrero.

Duwa Lashi La, presidente en funciones del Gobierno de Unidad Nacional, compuesto por legisladores electos a los que el golpe les impidió ocupar sus escaños, llamó a la insurgencia "en cada aldea, población y ciudad en todo el país al mismo tiempo" y declaró un "estado de emergencia", en un video divulgado en Facebook, informa AP.

El representante del organismo, que se autoconsidera el Gobierno en el exilio, instó a las milicias de los distintos grupos étnicos, algunas de las cuales se han declarado en alianza con la resistencia, a "atacar inmediatamente" a las fuerzas gubernamentales y obtener el control completo de sus tierras. Los grupos armados étnicos, que llevan décadas luchando por una mayor autonomía, operan de manera independiente del Gobierno de Unidad Nacional.

El presidente en funciones llamó a una "revolución popular" y pidió a todos los soldados y policías que se unan a las "fuerzas de defensa popular". Duwa Lashi La también pidió a los funcionarios públicos no acudir al trabajo y recomendó a la población cuidar de su propia seguridad, no viajar a no ser que sea necesario, abastecerse de víveres y medicamentos y ayudar a las fuerzas de defensa como puedan, incluido proporcionando información sobre las fuerzas gubernamentales.

Mahn Winn Khaing Thann, primer ministro del Gobierno en el exilio, dijo en otra intervención que el llamado se debe a "un cambio de circunstancias" que requiere la total abolición del actual gobierno militar, sin dar más detalles.

Todavía no se han detectado indicios de elevada actividad de resistencia tras la declaración, aunque algunos grupos estudiantiles y organizaciones armadas étnicas han expresado solidaridad con el llamado.

El golpe de Estado

El pasado 1 de febrero tuvo lugar en Myanmar un golpe de Estado en el que los militares derrocaron al Gobierno encabezado por la premio nobel Aung San Suu Kyi, al tiempo que arrestaron al presidente del país, Win Myint, y a otros funcionarios de alto rango. El Ejército prometió devolver el poder a un gobierno civil después de unas elecciones que aún no se han realizado.

En seguida se desató una ola de protestas contra la junta, tras lo cual las nuevas autoridades cerraron el acceso a Facebook, la red social más popular del país, y luego bloquearon casi por completo Internet. Las protestas fueron reprimidas por los militares de manera violenta: aproximadamente un millar de personas han muerto en los enfrentamientos con el Ejército y miles han sido arrestadas en los siete meses del gobierno de la junta.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!