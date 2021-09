The Cranberries celebra el cumpleaños de la difunta vocalista Dolores O'Riordan con un nuevo video de 'Never Grow Old'

La banda irlandesa The Cranberries ha lanzado un nuevo video musical para el tema 'Never Grow Old' en honor al que hubiese sido el cumpleaños número 50 de la difunta cantante Dolores O'Riordan. El grupo también ha creado una lista de canciones en su honor. "Para celebrar todo lo que ella inspiró y la alegría que ha dado en su 50 cumpleaños, sus compañeros de banda, amigos y familiares, han reunido una nueva lista de reproducción llamada 'Recordando a Dolores', que ya está disponible en todas las plataformas de 'streaming'", escribió la banda en una publicación. En el 2018, O'Riordan fue encontrada muerta en una habitación de hotel en Londres a los 46 años. Una investigación determinó que había fallecido por intoxicación con alcohol.