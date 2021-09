Estas son las dos causas del fatal colapso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México

El dictamen final realizado por la empresa noruega DNV concluyó que el pandeo de las vigas y la falta de pernos funcionales en una parte significativa de la infraestructura de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México fueron las causas del colapso registrado el pasado 3 de mayo, que dejó 26 víctimas fatales y más de 80 heridos.

"El colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas Norte y Sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta", se lee en el dictamen final de la Fase II sobre la causa inmediata del accidente, que fue publicado este martes.

A más de cuatro meses del colapso de un puente por donde transitaba un tren lleno de pasajeros, entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 del Metro, la compañía DNV detalló el mecanismo de falla.

"La estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas", continúa el dictamen final.

De acuerdo con el documento, que fue entregado a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la excesiva carga en la estructura compuesta de vigas "creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura de soportar la carga".

Deficiencias identificadas

El dictamen documentó deficiencias en la soldaduras de los pernos del tramo elevado; la ausencia de estas piezas; y la mala colocación de dichas unidades.

"Los posibles factores que contribuyeron al colapso incluyen deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y en el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares de diseño AASHTO [acrónimo de American Association of State Highways and Transit Officials] aplicables", apuntó DNV en el documento.

El siguiente dictamen a cargo de DNV se encargará de profundizar en los controles, sistemas, prácticas y procedimientos que no funcionaron para prevenir que ocurrieran los mecanismos de falla.