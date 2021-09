Encuentran sin vida en un cementerio a un excandidato republicano al Congreso de EE.UU. poco después de retirar su candidatura

Un excandidato republicano a la Cámara de Representantes de EE.UU. fue encontrado muerto este martes en un cementerio de la ciudad de Poughkeepsie, en el estado de Nueva York, menos de dos semanas después de que desistiera participar en los próximos comicios legislativos, informa la prensa local.

Kyle Van De Water, de 41 años, había anunciado en julio pasado que planeaba postularse nuevamente para las elecciones a la Cámara de Representantes por Nueva York, pero a finales de agosto comunicó que desistía.

"Me he sentido verdaderamente honrado y estaré eternamente agradecido por todo el apoyo que he recibido estos últimos años. Ha sido un honor conocer a tanta gente", escribió el político el 27 de agosto en Twitter. "Desafortunadamente, las circunstancias en mi vida han cambiado y ya no puedo dar el 110% para esta labor", y "por el bien del partido y del distrito, he decidido retirar mi candidatura. Espero poder apoyar enérgicamente y con entusiasmo al candidato republicano en el 2022", concluyó.

Fuentes policiales indicaron que la muerte de Kyle Van De Water, abogado de profesión y un veterano de la Guerra de Afganistán, está siendo investigada como un posible suicidio. De Water se postuló en las elecciones del 2020 para representar a uno de los distritos de Nueva York en el Congreso de EE.UU., pero perdió ante el demócrata Antonio Delgado.