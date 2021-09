Un alcalde español 'se rebela' contra el aumento de tarifas y suspende el pago de las facturas de la luz

El alcalde de la localidad madrileña de Batres, Víctor Manuel López Rodríguez, ha acaparado los titulares de muchos medios españoles a raíz de su decisión de suspender los pagos de electricidad de su ayuntamiento ante el histórico aumento de las tarifas.

El primer edil ha calificado la situación como un abuso por parte de las eléctricas y ha anunciado que el Ayuntamiento priorizará otros pagos para garantizar servicios públicos municipales. RT ha conversado con él para conocer su posición.

"Hemos tomado la decisión de suspender los pagos a la [proveedora] eléctrica ante el abuso permanente que está habiendo de las eléctricas y ante la inacción de la clase política", sostiene López Rodríguez.

Y explica que se trata antes que nada de un gesto de "protesta y de solidaridad" no solamente con los vecinos de Batres, sino con todos aquellos residentes del país que sufren a raíz de los aumentos "especulativos" en el contexto de otras crisis económicas que se arrastran desde antes, entre ellas la provocada por la pandemia y la del 2007.

Responsabilidad de los políticos

"Hay una cierta inacción política por parte de todos los cargos públicos ante esta situación, que lo único que hacen es confrontarse entre ellos, crispar a la sociedad aún más, pero no dan soluciones", reconoce el alcalde.

E insiste en que la suya es una actitud de crítica a la clase política que, en su opinión, en vez de brindar soluciones se está convirtiendo en un problema.

El poder de las eléctricas

"Estamos viendo cómo las altas esferas de la clase política acaban vinculándose con las multinacionales. Por lo tanto, el poder que tienen las multinacionales es tremendo. Es un problema tremendo que la clase política tenga que acabar involucrada dentro de las grandes multinacionales", argumenta.

Y continúa: "Eso se tendría que evitar. Un político, una vez que acaba su servicio, tendría que pasar unos años para que no se implique o no esté involucrado dentro del consejo de administración de empresas. Pero es que también muchas veces incluso familiares de esos políticos están en las nóminas de esas multinacionales. Por lo tanto, la dependencia es tremenda".

Solidaridad con los más vulnerables

Tras la polémica en torno a la decisión de suspender los pagos de la luz, la proveedora eléctrica Iberdrola informó que actualmente no le está subiendo la tarifa al Ayuntamiento.

"Es cierto que yo desconocía que el anterior alcalde se había adherido al convenio marco que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo lo desconocía y por eso he pedido disculpas y he rectificado y que eso no afecta a la facturación de la luz del Ayuntamiento", respondió por su parte López Rodríguez.

"Pero el motivo esencial por el que yo he tomado esta decisión no es porque esto vaya a afectar al Ayuntamiento. Es porque está afectando a las economías más humildes, a comerciantes y pequeños empresarios", insiste.

"Que el recibo de la luz se haya triplicado en los últimos 12 meses no afecta a las administraciones. Las administraciones públicas tienen capacidad de pago. Pero sí afecta a las economías más vulnerables y aquellos sectores empresariales que no tienen la capacidad para asumir ese incremento", señala.

Y concluye: "Mi postura no es para defender los intereses económicos de este Ayuntamiento, sino para defender la especulación que está habiendo con los precios de la luz para todos los ciudadanos".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!