Padre de una niña muerta en el ataque con dron en Kabul: "Esto no es un error de EE.UU., es un crimen, y pedimos que se investigue este suceso"

La población afgana se enfrenta a las consecuencias trágicas de una guerra de 20 años que llevó a cabo Estados Unidos. Uno de los últimos golpes de Washington, un ataque con un dron contra un supuesto objetivo terrorista en Kabul, se saldó con varios civiles muertos, la mayoría de ellos niños.

Tras el atentado suicida en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, que dejó casi 200 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses, el Pentágono anunció que los ataques no quedarían sin respuesta y que quienes los orquestaron pagarían con su vida.

La "respuesta" de Washington llegó en forma de ataque con drones que mató, según el Pentágono, al menos a un colaborador del Estado Islámico. Pero, finalmente, terminó con la vida de muchas personas inocentes.

"Ya no podré verla"

Los conocidos como 'daños colaterales' fueron tremendos: al menos 10 miembros de una familia, incluidos 6 niños, murieron en el ataque. Son personas con nombres y apellidos que dejan un enorme vacío en la vida de sus familiares. Especialmente dolorosa resulta la muerte de los pequeños, como es el caso de Malika, una niña de solo 3 años cuyo único crimen fue vivir en su propia casa, en su propio país.

Su padre, Emal Ahmadi, cuenta destrozado que nunca volverá a abrazar a su pequeña: "Estas sandalias pertenecían a Malika. Malika y yo éramos cercanos, la amaba mucho. Ella siempre me pedía que le comprara helado. El día del suceso vino por la mañana, me besó y me dijo: 'Buenos días, padre'. Fue nuestro último encuentro. Ya no podré verla".

Después del ataque, el Pentágono reconoció la posibilidad de que hubiese causado víctimas civiles, pero sugirió asimismo que cualquier muerte indeseada pudo haber sido resultado de la detonación de los explosivos en el interior del coche del presunto terrorista. El portavoz del Pentágono, John Kirby, simplemente contestó que "no estaban en disposición de discutirlo".

"EE.UU. ha hecho que nuestro pueblo se sienta miserable"

Estas justificaciones de Washington no han hecho más que aumentar el rechazo por parte de la población local, que se sienten traicionados, atacados y utilizados por Estados Unidos. Ese es, al menos, el sentir de Jamshid, el padre de Sumaya, otra niña que murió en el ataque.

"Esto no es un error de Estados Unidos, es un crimen, le pedimos a la comunidad internacional que investigue este suceso", expresó.

Según el hombre, "a la gente no le gustan ni los talibanes ni los Estados Unidos".

"Estados Unidos no ha logrado nada en Afganistán, Estados Unidos ha fracasado en Afganistán y ha hecho que nuestro pueblo se sienta miserable", aseguró.

Los testimonios de estos padres muestran, una vez más, el rosto más amargo de una guerra de 20 años que sembró muerte y sufrimiento hasta sus últimos días.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.