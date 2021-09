Mario Vargas Llosa habla sobre el acoso sexual que sufrió de niño por parte de un religioso y que provocó su alejamiento de la Iglesia

El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, concedió una entrevista en el marco de II Feria Virtual del Libro de Cajamarca y recordó un episodio de acoso sexual que sufrió de joven y tras el cual se alejó de la Iglesia.

"Yo era muy católico, porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle", relató la semana pasada, agregando que se trataba de un incidente "de origen sexual".

El escritor dijo que un religioso de origen francés lo llevó al quinto piso del colegio que entonces estaba vacío, y le mostró unas revistas que "eran de desnudos, de bailarinas". "A mí me dejó completamente desconcertado", recordó y continuó que en algún momento se dio "cuenta de que este hermano me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme". "Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar", afirmó, detallando que el acosador entonces se asustó y le permitió irse, pidiendo que se calmara.

En la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, el premio Nobel Mario Vargas Llosa reveló que fue víctima de acoso sexual cuando sólo tenía 12 años. El hecho fue perpetrado en el colegio La Salle por parte de un religioso de la entidad educativa.👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/tn2nrCIohS — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 6, 2021

Tras este incidente, "me fui desinteresado de la religión", añadió.

Cabe recordar que el escritor ya confesó que fue víctima de un abuso sexual en su libro de memorias 'El Pez en el Agua', publicado en 1993.