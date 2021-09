"Por todo lo que eres": Google muestra en un clip su próximo móvil Pixel 6

Google ha publicado un video con su próximo móvil Pixel 6, lo que supone la primera presentación visual que no es una renderización del producto.

En su anuncio titulado 'For All You Are' ('Por todo lo que eres'), de 30 segundos de duración, se revelan elementos de la interfaz de Android 12 y el texto reza: "¿Y si los 'smartphones' no fueran solo inteligentes sino también te vieran por todo lo que eres?".

Luego se subrayan tres aspectos del futuro móvil: el aprendizaje, la evolución y la adaptación.

El lanzamiento del modelo está previsto para otoño de este año, según el video.

El pasado 2 de agosto Google preanunció sus modelos Pixel 6 y Pixel 6 Pro, basados en el sistema operativo Android 12 y el chip Google Tensor, desarrollado por el gigante tecnológico.

Varias fuentes de la industria vaticinaron el lanzamiento de los modelos en octubre próximo.

