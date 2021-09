Las dos razones por las que se han desatado las protestas del sector universitario en Ecuador

Luego de la manifestación de agricultores arroceros registrada el miércoles en Ecuador para exigir mejores en el sector al mandatario, Guillermo Lasso, este jueves se registró una nueva movilización, de parte de estudiantes y docentes de universidades públicas.

La manifestación fue convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), con el respaldo de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Fepupe). Partió desde la plaza Indoamérica, ubicada en las afueras de la Universidad Central del Ecuador (UCE), la más antigua del país, y se dirigió hasta la Asamblea Nacional.

Entre los reclamos de los estudiantes y docentes está el respeto al presupuesto para las universidades y que sea debatido el proyecto de reformas que presentaron ante el Parlamento a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

En rueda de prensa, Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEUE, dijo que ha habido un "recorte sistemático durante los últimos 5 años", en los que se les han quitado más de 650 millones de dólares a las instituciones de educación superior.

Asimismo, los gremios detallaron que la extensión de la proforma presupuestaria 2021 reduce en más de 40 millones de dólares los fondos a las universidades públicas.

El pasado 23 de agosto, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) informó, mediante un comunicado, que el presupuesto de las universidades ha pasado de "1.077 millones de dólares en el 2020 a 1.106 millones de dólares en el 2021".

No obstante, en entrevista con Radio Pichincha, María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, dijo que esos 29 millones que dice el Gobierno haber incrementado al presupuesto universitario incluye el correspondiente a lo asignado a dos nuevas universidades, que desde este año forman parte del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) con el que se entregan los fondos del Estado, que son la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación (UNAE).

"El presupuesto universitario de las universidades públicas ha sido maltratado en los últimos años porque paulatinamente hemos sufrido recortes", señaló la rectora.

En agosto, ocho universidades particulares del país, denominadas cofinanciadas, informaron que no podrán ofrecer las becas necesarias a sus estudiantes, debido al recorte de más de 12 millones de dólares que les hizo el Consejo de Educación Superior en el presupuesto destinado para esta asistencia. "Es un duro golpe para los estudiantes de escasos recursos del país", denunciaron.

En 2020, en medio de la pandemia del covid-19, el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno recortó en más de 98 millones el presupuesto de las universidades públicas, lo que generó protestas en el país.

Reformas a la LOES

Las reformas presentadas por los estudiantes a la LOES ante el Parlamento ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional y enviada a la Comisión Legislativa Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

La FEUE sostiene que su proyecto, que busca reformar 78 artículos a la LOES procura "garantizar una universidad democrática, científica y de calidad".

Sin embargo, el Ejecutivo ecuatoriano también envió su propio proyecto para hacer modificaciones a la normativa y también recibió el visto bueno en el CAL.

Desde la FEUE dejaron claro que no respaldan el texto de la administración de Guillermo Lasso, que fue entregado personalmente por el presidente ante el Parlamento el pasado 17 de agosto.

Lasso dijo que su proyecto se centra en tres aspectos fundamentales: garantizar libertad y autonomía, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión.

Su propuesta, orientada a reformar nueve artículos, ha sido cuestionada. Hermida, en la entrevista con Radio Pichincha, dijo que "no fue debatida" y "el producto que se presentó no era conocido por nadie"; también señaló que las sugerencias que enviaron no fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo.

"Creo que con esta reforma planteada no se está garantizando un mayor acceso (a las universidades públicas) para los jóvenes [...] no hay mayor oferta de cupos", enfatizó Hermida.