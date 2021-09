"No voy a huir más": El camionero 'bolsonarista' que impulsó el bloqueo de las carreteras en Brasil es detenido en México

Marcos Antônio Pereira Gomes, conocido como 'Zé Trovão', y uno de los líderes de las movilizaciones de camioneros que este jueves bloquearon las carreteras de la mitad de Brasil, ha sido detenido en un hotel en México, informa O Globo.

La semana pasada, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dictó una orden de prisión contra el camionero por "promover actos violentos contra el Congreso Nacional y el STF" para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil.

Durante esa jornada tuvieron lugar protestas con tintes golpistas encabezadas por el propio presidente, Jair Bolsonaro, lo que ha provocado toda una turbulencia política en el país y se ha intensificado la idea de un proceso de 'impeachment' contra él.

La Policía seguía la pista de 'Zé Trovão' desde entonces y descubrió que el camionero había abandonado el país en vuelo con destino a Ciudad de México antes de que el magistrado ordenase su detención. Ahora será entregado a Brasil.

Durante esta semana en la que estuvo desaparecido, 'Zé Trovão' siguió publicando videos en las redes sociales incitando a las protestas. De hecho, poco antes de su detención informó en un video que estaba en México y que la Policía le había localizado.

"Estoy cansado"

"En algún momento voy a ser detenido. No voy a huir más. Estoy cansado de esto. Para quienes no lo saben, estoy en México y la embajada brasileña se acaba de poner en contacto con el hotel en el que estoy. Entonces, en algún momento, probablemente, la Policía vendrá a recogerme y me llevará detenido", aseguró.

En otra grabación, también este jueves, el camionero se dirigió a Bolsonaro: "Si usted quiere realmente eso [desbloquear las carreteras], pídanos eso, directamente. Nosotros estamos aquí, siempre apoyándole a usted".

Y continúa: "Si usted quiere que despejemos las carreteras y volvamos a trabajar, tengo dos cosas que decirle. La primera, es que mi vida esta destruida, estoy siendo perseguido políticamente, con una orden de prisión y con el riesgo de no volver a ver a mi familia. Yo no voy a ir a prisión, no soy un delincuente".