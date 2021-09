António Guterres insiste en la necesidad de mantener un diálogo con los talibanes para evitar la muerte de millones de afganos

En una entrevista con AFP este viernes, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a la comunidad internacional a mantener un diálogo con los talibanes* en Afganistán para evitar el colapso económico del país y la muerte de millones de personas.

"Debemos mantener un diálogo con los talibanes, donde expresemos nuestros principios directamente, un diálogo con un sentimiento de solidaridad con el pueblo afgano, [...] que sufre mucho, donde millones y millones corren riesgo de morir de hambre", puntualizó.

Guterres dijo que la ONU desea que en Afganistán se establezca "un gobierno inclusivo", donde estén representados todos los componentes de la sociedad afgana. Mientras tanto, el gabinete interino, anunciado este martes por los talibanes, "no da esa impresión", lamentó.

El secretario general señaló que el movimiento talibán busca eliminar las sanciones, asegurarse el reconocimiento y obtener el apoyo financiero de parte de la comunidad internacional, lo que, a su juicio, "le da cierta influencia a la comunidad internacional".

Además, sugirió que es posible prever la concesión de "instrumentos financieros" a Kabul que no estarían sujetos a las sanciones actuales. "Es de interés para la comunidad internacional, y no me refiero al levantamiento de sanciones o al reconocimiento. Me refiero a medidas específicas para permitir que la economía afgana respire", puntualizó.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.