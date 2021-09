"Si no entiendes el bitcóin, significa que eres viejo": El multimillonario Leon Cooperman recomienda ser "muy cauteloso" con la criptomoneda

El multimillonario inversionista estadounidense Leon 'Lee' Cooperman ha admitido que no entiende las características ni la propuesta de valor del bitcóin, por lo que aconseja a aquellos que se encuentran en una situación similar optar por el oro.

"Si no entiendes el bitcóin, significa que eres viejo. Tengo 78 años. Soy viejo. No lo entiendo", dijo Cooperman este jueves en una entrevista durante un programa de la CNBC. El inversor, cuya fortuna, según Forbes, asciende a 2.500 millones de dólares, recomienda ser "muy cauteloso" con esa popular divisa digital y sostiene que esta "no tiene mucho sentido".

Cooperman, fundador y director ejecutivo del fondo de cobertura Omega Advisors, además manifestó que el oro es la mejor opción para invertir en comparación con el bitcóin, e insta a las personas que poco o nada saben sobre las criptomonedas a inclinarse por el metal. "Si está nervioso por [los acontecimientos en] el mundo, el oro para mí sería el mejor activo para almacenar valor", señaló.

