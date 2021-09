"¡Fuera Bolsonaro!": Miles de mujeres indígenas se manifiestan en Brasilia en defensa de sus derechos

Fogo no genocídio e em todas as violência contra as mulheres Guerreiras da Ancestralidade. ‘Mulheres Originárias: Reflorestando Mentes para Cura da Terra’ 📲 AO VIVO no site da @anmigaorg : https://t.co/CTJ3PBpz2sFotos: @leonardomilano | @jornalistaslivres pic.twitter.com/tnpWPFouiB