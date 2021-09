'La extemporánea': la nueva delegación de 177 zapatistas que parte a Europa para continuar la 'travesía por la vida'

Unos van y otros regresan. Lo que es un hecho es que, pese a múltiples trabas burocráticas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sigue adelante con una histórica gira que bautizó "La travesía por la vida", y a través de la cual una delegación ya visitó España, Francia y Suiza para compartir "dolores y rabias" y estrechar lazos con colectivos sociales.

Se trata del Escuadrón 421 que partió el 3 de mayo desde la costa mexicana y atravesó el Atlántico para desembarcar 52 días después en la provincia española de Galicia.

Uno de los puntos culminantes del viaje fue la conmemoración por el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, el imperio azteca, que, bajo el lema "no nos conquistaron", realizaron el 13 de agosto en Madrid, es decir, en la tierra de los invasores.

Por la Vida: Salida de La Extemporánea a Europa | Subcomandante Insurgente Moisés | 30 de agosto de 2021https://t.co/CKrnxKkkU7#EZLN#Comunicadopic.twitter.com/lIwtst5GQV — Enlace Zapatista (@notienlacezap) August 30, 2021

Mañana, este grupo, que está conformado por cuatro mujeres, dos varones y una persona trans, todos ellos indígenas y zapatistas, regresará a México, para continuar la lucha y la organización desde Chiapas, en las montañas del sureste en donde en 1994 se presentó una guerrilla que hoy se ha reconvertido en un movimiento social.

Son días agitados para el EZLN, porque este viernes llegó a la Ciudad de México la delegación que toma la posta y que está conformada por 177 zapatistas de raíz maya, que el próximo lunes partirá en dos aviones rumbo a Austria para continuar la gira europea.

Agenda

El nuevo contingente fue bautizado como "La extemporánea", en una irónica alusión a los pretextos que dieron las autoridades mexicanas para postergar la entrega de pasaportes que requerían 62 viajeros, a quienes les decía que eran "extemporáneos", lo que en muchos casos implica que sus actas de nacimiento fueron emitidas después de los tres años de vida, una situación común en los pueblos indígenas y que, en este caso, servía como pretexto para obstaculizar los trámites.

#AlMomento La delegación aerotransportada zapatista #LaExtemporánea parte del Caracol Jacinto Canek rumbo a #CDMX en cuatro camiones y autos solidarios en caravana. Las integrantes expresan emoción y curiosidad. El Sub comandante Moisés va como coordinador. Reporta @Dal_airpic.twitter.com/tsJ7ZkvaG0 — Pie de Página (@PdPagina) September 10, 2021

"La extemporánea" va encabezada por el Subcomandante Moisés, principal dirigente de esta organización, y quien detalló en un comunicado los pormenores del viaje.

"Después de infinidad de trámites, obstáculos y problemas, anunciamos que la compañía zapatista aerotransportada, a la que hemos llamado 'La Extemporánea', saldrá de la Ciudad de México con rumbo a Europa el próximo día 13 de septiembre del 2021. El destino es la ciudad de Viena, en la geografía que llaman Austria, y viajaremos en dos grupos", precisó.

También explicó que la delegación está organizada en 28 equipos de Escucha y Palabra, uno de Juego y Travesura y uno Coordinador. Todos se dispersarán, ya que la intención es cubrir 28 rincones de la geografía europea en forma simultánea.

"La extemporánea " sale rumbo a Europa. Milicianas , miembros del ejército zapatista de liberación nacional (EZLN) comienzan la #TravesiaPorLaVida#EZLNpic.twitter.com/YxhlIbM8jv — Isaac zoom (@Isaacguzmanfoto) September 10, 2021

Unos días después de su llegada a Viena, agregó, se incorporarán a ellos otro grupo del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua: "Junto a esa delegación de esas organizaciones hermanas, continuaremos el trabajo iniciado por el llamado Escuadrón 421".

El Subcomandante aclaró que este esfuerzo está dedicado a todas las personas desaparecidas en México, (que actualmente superan las 90.000), a las familias que sufren su ausencia y, sobre todo, a las mujeres y hombres que luchan por encontrarlas y conseguir verdad y justicia.

"Sepan que su ejemplo, su incansable trabajo y su no rendirse, no venderse y no claudicar, son para nosotros, los pueblos zapatistas, una lección de dignidad humana y de compromiso auténtico en la lucha por la vida", señaló.

El anuncio

En octubre del año pasado, el subcomandante Moisés explicó que en 2021 se cumplirían los 20 años de la Marcha del Color de la Tierra que el EZLN realizó en México. En conmemoración de la fecha, ahora navegarían y caminarían "para decirle al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro corazón colectivo, hay lugar para todas, todos, todoas. Simple y sencillamente porque ese mundo sólo es posible si todas, todos, todoas, luchamos por levantarlo".

"La travesía por la vida" fue confirmada el 1 de enero, al cumplirse el 27 aniversario de la sorpresiva irrupción del EZLN, la guerrilla mexicana que después mutó a movimiento político y que desde su aparición pública goza de gran popularidad a nivel internacional.

En una declaración difundida ese día, los zapatistas explicaron que habían establecido múltiples contactos por diversos medios. "Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad", señalaron.

Al reconocer que las diferencias entre tantos grupos son variadas, desde las distancias, geografías, culturas, clases sociales, dogmas y más, también destacaron que hay puntos de acuerdo.

"Solo nos unen muy pocas cosas: El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza", señalaron.

Además, afirmaron que coinciden en el entendimiento de que hay un responsable de estos dolores. "El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo. El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo. El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos", advirtieron.

Otra certeza compartida, dijeron, es que la lucha por la humanidad es mundial. "Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo. La convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo. Y que toda pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano: la libertad. La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia. En su diversidad está su semejanza", afirmaron.

Cecilia González