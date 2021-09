"No me lo podía imaginar jugando en el City": Alex Ferguson habla sobre su contribución en la vuelta de CR7 al Manchester United

El exdirector técnico del Manchester United, sir Alex Ferguson, habló por primera vez sobre su influencia en el retorno de Cristiano Ronaldo con los 'Red Devils': "No me lo podía imaginar jugando en el Manchester City, no creo que nadie pueda", señaló en entrevista para Viaplay citada por medios británicos.

"Mucha gente contribuyó, yo contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante". Al final "todo salió muy bien", comentó el exestratega sobre el regreso del astro portugués, que debutó este sábado anotando un doblete en la victoria de su equipo 4 a 1 frente al Newcastle.