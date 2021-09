Reportan desaparecida a una joven que documentaba su viaje en auto por EE.UU. junto con su novio

Una neoyorquina de 22 años fue reportada por su madre como desaparecida, el pasado sábado, después que su prometido regresara sin ella a la casa donde vivían ambos en Florida, tras emprender juntos un viaje por carretera alrededor del país, según informan medios locales.

Gabrielle Petito llevaba ya meses viajando en una furgoneta Ford Transit de 2012, desde la cual documentaba su aventura en las redes sociales con la etiqueta 'vanlife'.

Según sus padres, llegó a Nueva York desde Florida el 17 de junio, para la graduación de su hermano, y el 2 de julio reanudó desde Blue Point su viaje a través del país. Su destino entonces era Portland, Oregón, para visitar a un amigo de la familia por los días de Halloween.

La joven desapareció a finales de agosto, tras una última publicación de Instagram el 25 de ese mes, y sus padres no han sabido nada de ella desde hace dos semanas.

Según los informes, Petito fue vista por última vez saliendo de un hotel con Laundrie, su prometido, el 24 de agosto. Habló con su familia por teléfono al día siguiente, diciéndoles que había llegado al Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming.

Su madre, Nicole Schmidt, comentó al medio Fox News que no estaba segura de que su hija hubiera salido de Grand Teton. "Recibí mensajes suyos el 27 y el 30, pero no sé si era propiamente ella o no, porque era sólo un texto", dijo Schmidt. "No hablé verbalmente con ella".

Por su parte, el prometido regresó a la casa en la que habían estado viviendo juntos durante dos años, en North Port, pero, según los padres de Petito, se ha negado a cooperar con las autoridades y en lugar de eso contrató a un abogado.

Las autoridades policiales informaron que la furgoneta en la que viajaba la pareja, una Ford Transit blanca con matrícula de Florida, fue incautada en North Port como parte de la investigación.