SpaceX lanza con éxito un cohete Falcon 9 con 51 satélites Starlink a bordo

La compañía aeroespacial SpaceX lanzó con éxito este lunes un cohete reutilizable Falcon 9 con 51 satélites de Starlink que ya fueron puestos en la órbita, según informó la empresa en su cuenta de Twitter.

La primera etapa del cohete portador aterrizó en la plataforma flotante 'Of Course I Still Love You' ('Por supuesto que todavía te amo', en español).

El proyecto Starlink busca proporcionar Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo, que cubra todo el planeta en 2022 y sea accesible para todos.