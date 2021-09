"¿Cómo debilitaría a la OTAN el hecho de que mañana los europeos fueran más fuertes?": Borrell refuta las preocupaciones de Stoltenberg

En una entrevista para Le Monde, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó su desacuerdo con las preocupaciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que el desarrollo de la autonomía europea en el ámbito de la defensa pueda tener un impacto negativo en las relaciones entre la Alianza Atlántica y la UE.

"Aprecio la preocupación del señor Stoltenberg por la unidad de los europeos pero no es el responsable del desarrollo de la política común de seguridad y defensa de la UE", aseveró Borrell.

Al mismo tiempo, resaltó que la autonomía estratégica de la UE "no es una alternativa a la OTAN", ya que no hay una alternativa a la Alianza debido a su "papel en la defensa territorial de Europa". No obstante, la OTAN no tiene la capacidad de reducir la vulnerabilidad de la UE en el ámbito de su capacidad militar.

"¿Cómo debilitaría a la Alianza el hecho de que mañana los europeos fueran más fuertes? Es cierto lo contrario: una Europa más fuerte en el campo de la defensa beneficia a los intereses de la OTAN y EE.UU.", destacó Borrell en su entrevista.

Sin embargo, como señala Borrell, la reciente toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán "ha mostrado los límites de la acción militar", por lo que en ciertas ocasiones la UE también debe "hacerse cargo de sus intereses" mediante el "poder blando".

"El ejército más poderoso del mundo, ayudado por otros, no pudo ganar en uno de los países más pobres del planeta", dijo.

En los últimos años, la UE estaba evaluando la creación de una brújula estratégica, un documento que definiría la estrategia europea común en el ámbito de la seguridad y defensa, cuya adopción está prevista para el año 2022. Al mismo tiempo, la crisis en Afganistán reavivó con vigor renovado las conversaciones sobre la necesidad de la autonomía estratégica europea.

