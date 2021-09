"Se sentían mal por sus cuerpos e Instagram hizo que se sintieran peor": Documentos de Facebook revelan el efecto tóxico de su 'app'

Investigaciones internas de la compañía a las que ha tenido acceso The Wall Street Journal habrían constatado los daños que la aplicación causa a la mayoría de usuarios jóvenes, en particular, a las chicas adolescentes.

A lo largo de los últimos 3 años, Facebook habría estado evaluando el impacto negativo que Instagram, su aplicación para compartir fotos, videos e historias, tiene en millones de sus usuarios menores de edad y habría decidido seguir adelante con su modelo empresarial pese a los resultados alarmantes, según queda patente en documentación interna de la empresa a la que ha tenido acceso The Wall Street Journal.

Los documentos demostrarían que la compañía estadounidense encontró repetidamente pruebas del daño que Instagram causa a la mayoría de sus usuarios jóvenes, en particular, a las chicas adolescentes. En particular, estudios realizados entre 2019 y 2020 por los investigadores de Facebook demostraron que algunos de los problemas detectados no derivan del uso de las redes sociales en general, sino que son específicos de Instagram.

Perfección falsa

El caso más claro, según los estudios, es la así llamada comparación social, un problema propio de Instagram debido a su enfoque en el cuerpo y el estilo de vida de las personas que publican sus fotos. Asimismo, la tendencia a compartir solamente los mejores momentos de la vida y la presión para tener siempre un aspecto impecable pueden derivar en trastornos alimenticios, en una percepción distorsionada del propio cuerpo o en depresión.

Según uno de los informes difundidos en 2019, Instagram empeora la percepción de la imagen corporal en una de cada tres chicas adolescentes. Paralelamente, otro estudio concluyó que entre los adolescentes con pensamientos suicidas, en un 13 % de los usuarios británicos de Instagram —y un 6 % de los usuarios estadounidenses— estas ideas surgieron precisamente por culpa de esta aplicación.

"Cambia cómo se ven a sí mismas"

"El 32 % de las chicas adolescentes dijeron que cuando se sentían mal por sus cuerpos, Instagram hizo que se sintieran peor", reza el texto de un estudio, presuntamente incorporado a una presentación interna publicada en marzo de 2020. "Las comparaciones en Instagram pueden cambiar la forma en que las mujeres jóvenes se ven y describen a sí mismas", concluyeron los investigadores que llevaron a cabo el estudio.

Al mismo tiempo, los estudios revelan que la aplicación no afecta por igual a todos los usuarios jóvenes, la mayoría de los cuales considera que los efectos negativos de Instagram son manejables.

Aún así, según los documentos, para muchos de los usuarios de Instagram, de los que más del 40 % son menores de 22 años, el problema persiste, si bien Facebook no tiene prisa en reconocer públicamente su existencia. La empresa estadounidense no parece tener previsto un cambio de modelo para hacer frente a las necesidades de sus usuarios adolescentes, que generan más de 100.000 millones de ingresos para Facebook anualmente, si bien contemplan, en cambio, crear una aplicación adicional para menores de 13 años.