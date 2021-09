Alberto Fernández tras la derrota en las elecciones PASO: "Es hora de corregir las cosas que hicimos mal"

"Es la hora de corregir las cosas que hicimos mal", dijo este martes el presidente de Argentina, Alberto Fernández, al analizar la dura derrota del Frente de Todos (FdT) en las elecciones primarias legislativas (PASO) del domingo.

Durante la puesta en marcha de 25 obras públicas en 15 provincias, en un acto que encabezó desde el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, el mandatario ratificó el rumbo de su gobierno pero reconoció la demanda del electorado, golpeado por la crisis sanitaria y económica.

"Ahora, que ese tiempo de pandemia está pasando gracias a un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso, es hora de seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, de hacer lo que se tuvo que postergar por la pandemia y de corregir las cosas que hicimos mal", sostuvo el presidente.

En los comicios que definieron a los candidatos para las generales del próximo 14 de noviembre, la Alianza Juntos por el Cambio (macrismo-centro derecha) se impuso en casi todo el país, incluso en distritos dominados por el peronismo.

En la provincia de Buenos Aires, donde viven el 37 % de los argentinos llamados a sufragar, la coalición opositora ha superado el 38 % de los votos, mientras que el oficialista Frente de Todos alcanzó el 33 %.

De repetirse estos resultados en las legislativas, le permiten al macrismo posicionarse con buen pie de cara a las elecciones presidenciales de 2023, y soñar con un retorno a la Casa Rosada.

"En noviembre por favor no interrumpamos la marcha que empezamos, nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso", manifestó Fernández.