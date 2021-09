Laos podría ser el próximo país en allanar el camino para la autorización total de las criptodivisas

El Gobierno de Laos autorizó este lunes a seis empresas a comerciar y extraer criptomonedas como bitcóin, ethereum y litecóin.

Según un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro del país, las empresas que han recibido luz verde son Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., Joint Development Bank y Phousy Group.

Por su parte, una serie de ministerios, encabezados por el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, deberán trabajar en conjunto con el Banco de Laos para redactar las leyes que regirán el uso de las criptomonedas en el futuro.

Los resultados de la investigación y la consulta entre los ministerios y las organizaciones pertinentes se debatirán en la próxima reunión con el primer ministro y el viceprimer ministro del 16 al 17 de septiembre.

Muchas compañías y personas en Laos comercian con criptomonedas pese a no estar reguladas. Este programa de prueba, no obstante, podría allanar el camino para la autorización total de las criptodivisas en el país.