Los futuros submarinos nucleares de Australia no podrán navegar en las aguas de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este jueves que los futuros submarinos australianos con propulsión nuclear no podrán navegar en las aguas del país, según cita a la mandataria la agencia AFP.

La noticia se produce poco después de que EE.UU., Australia y Reino Unido pactaran la creación de la nueva alianza de seguridad denominada AUKUS. Parte del acuerdo prevé que EE.UU. proporcione a Australia tecnologías necesarias para dotarse de sumergibles de ese tipo.

Al mismo tiempo, el primer ministro australiano Scott Morrison aseguró que el país no romperá sus compromisos de no proliferación nuclear y no va a poseer armas nucleares.