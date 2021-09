FT: China comienza a bloquear sitios web financieros y a presionar a los blogueros que analizan los mercados

China habría comenzado a bloquear bitácoras y datos financieros, lo que podría limitar el acceso a información fiable sobre la segunda economía mundial, recoge Financial Times.

El mes pasado, China lanzó una campaña de "medidas correctivas especiales", en el marco de la cual los reguladores estarían dando pasos contra los escépticos del mercado y las opiniones pesimistas sobre el sistema financiero chino, los datos falsos y el fraude emitidas por las empresas de información monetaria, según FT.

En Shanghái, en el marco de las acciones de los reguladores, ya se han eliminado más de 17.000 datos supuestamente peligrosos. Redes sociales como WeChat, Weibo, y Douyin también han empezado a tomar medidas de autoregulación.

En particular, el medio menciona el arresto de Huang Sheng, analista financiero con más de 5 millones de suscriptores, cuyas cuentas en WeChay y Weibo parecen inactivas. En cuanto a Xu Xiaofeng, que tiene 4 millones de suscriptores, tampoco ha publicado nada desde julio, mientras que las publicaciones de Yi Wei fueron eliminadas.

Un analista que no quiso ser identificado aseguró a FT que estas acciones suponen "una gran amenaza". "Me preocupa si vamos a saber lo que está ocurriendo realmente", de lamenta. Otro experto explicó que China bloquea mayormente a las personas que no están de acuerdo con "la interpretación" de Pekín.

Por otra parte, un analista del mercado chino considera que solo "10 personas en el planeta", incluido el mandatario del país, Xi Jinping, podrían saber hacia dónde se dirige China en sus reformas drásticas.