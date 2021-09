Resuelven el caso de la muerte de una estudiante en 1974 a manos de un presunto asesino en serie en EE.UU.

El jurado del condado de San Mateo (California, EE.UU.) declaró culpable este martes a John Arthur Getreu, exempleado de la Universidad de Stanford, por haber matado a Janet Ann Taylor, hija de Chuck Taylor, un reconocido entrenador del fútbol de ese establecimiento educativo, en 1974. Está programado que la audiencia judicial, donde se anunciará la sentencia del delincuente, se llevará a cabo 5 de noviembre, informan las fuentes oficiales.

Según sostiene la parte acusadora, el inculpado golpeó y estranguló a la víctima. Su cadáver fue encontrado en el borde de una carretera cerca del campus universitario. Sin embargo, en aquel entonces no se logró detener al acusado por falta de pruebas. Solo en 2017 los investigadores volvieron a indagar en el caso y encontraron una prueba de ADN que apuntó a Getreu, lo que permitió atribuirle el crimen.

Una cadena de asesinatos

Esta no es la primera vez que las autoridades asocian a Getreu con asesinatos de mujeres, según se desprende de los materiales del fiscal del distrito del condado de San Mateo. Anteriormente, fue convicto por haber matado en 1963 en Alemania a Margaret Williams, una menor de 15 años, y 1975 asesinó a Diane Doe, de 18 años.

Por otra parte, en 2018 fue arrestado por vínculos con el femicidio de la graduada de Stanford Leslie Perlov, cometido en 1973. Precisamente el perfil del ADN de Getreu obtenido en el marco de este caso ayudó a los inspectores para acusar al hombre de haber matado a Taylor, al encontrar una muestra obtenida de "una taza de café botada" en el lugar del homicidio, precisa CBS San Francisco. Por su parte, el imputado se negó a declararse culpable y se presentará nuevamente ante el tribunal el año que viene por el caso de Perlov.

Entre tanto, la familia del presunto asesino en serie no se percataba de sus atrocidades. "Mi familia no tenía ni idea del pasado de mi padre y no tiene más que simpatía por todas sus víctimas. Solo lo conocimos como un padre y abuelo cariñoso, pero la ciencia no miente", comentó Aaron Getreu, el único hijo del homicida.