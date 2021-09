Cristina Fernández de Kirchner: "No soy yo la que está jaqueando al presidente, es el resultado de la elección"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, publicó este jueves una carta en la que negó estar "jaqueando" al presidente Alberto Fernández, y vinculó la crisis política a una "derrota electoral sin precedentes".

La exmandataria señaló que el descontento reflejado en las urnas se debe a las demandas más urgentes de la población, que a su criterio no están siendo atendidas en tiempo y forma, por funcionarios que no cumplen su función como deberían.

"Siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno", manifestó en el texto.

Y continuó: "También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación".

