100 efectivos de la Guardia Nacional de EE.UU. estarán en espera durante una marcha de seguidores de Trump en Washington D.C.

Los agentes no estarán armados y serán desplegados si la Policía del Capitolio y otras unidades policiales necesitan ayuda para contener a los manifestantes.

El Pentágono puso este viernes a 100 efectivos de la Guardia Nacional de EE.UU. en espera, a propósito de una marcha en Washington D.C. programada para este sábado en apoyo a los detenidos durante el asalto al Capitolio de EE.UU. que ocurrió el 6 de enero.

"El secretario de Defensa [Lloyd] Austin aprobó una solicitud de la Junta de Policía del Capitolio para proporcionar 100 miembros de la Guardia Nacional de Washington D.C. que estarán estacionados en la Armería de D.C. como un grupo de trabajo de seguridad física para aumentar la aplicación de la ley para la manifestación del 18 de septiembre en el Capitolio", reza un comunicado del Departamento de Defensa, obtenido por los periodistas.

Los efectivos serán desplegados si la Policía del Capitolio y otras unidades policiales necesitan ayuda para contener a los manifestantes. Además, ellos solo llevarán chalecos antibalas y porras, aunque inicialmente el jefe de la Policía del Congreso estadounidense, J. Thomas Manger, solicitó tropas armadas, detalla The Washington Post.

Esta medida forma parte de los preparativos de las fuerzas del orden estadounidenses para prevenir desmanes similares a los que ocurrieron en enero pasado, cuando los partidarios del expresidente Donald Trump irrumpieron en el recinto. La concentración es convocada por 'Look Ahead América' ('Mira hacia adelante EE.UU.'), una organización sin ánimo de lucro "dedicada a defender a los estadounidenses patriotas que han sido olvidados por nuestro Gobierno", según se postula en su sitio web.

Por su parte, el propio Trump calificó a la protesta venidera como una "preparación", al igual que envalentonó a los que se disponen a participar. "El sábado, eso es una preparación. Si la gente no se presenta, dirán: 'Oh, es la falta de espíritu'. Y si la gente se presenta será acosada", aseguró el exmandatario este jueves en una entrevista a The Federalist.