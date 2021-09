¿Qué pasos dará Francia?: El choque de París con Australia tras la rescisión del suministro de submarinos desata un 'sismo' diplomático

La creación de una alianza trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia y la consiguiente rescisión por Camberra de un programa de suministro de submarinos franceses, ha desatado esta semana la ira de Francia, que calificó de "puñalada por la espalda" la decisión del país oceánico y no tardó en cancelar una recepción prevista en su embajada en Washington con motivo de una efeméride.

Según la opinión de Alexéi Kupriyánov, investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia Rusa de Ciencias, la rescisión del contrato entre Francia y Australia "no es solo un golpe a la industria naval francesa, sino también un golpe a las ambiciones de París en esta parte del mundo, ya que los franceses veían a Canberra como un aliado clave".

El politólogo alemán Alexánder Rar también considera que la insatisfacción de Francia se debe tanto a razones "políticas" como "comerciales". "Si los estadounidenses siguen presionando a Europa en el tema de China, Francia podría volver a retirarse de la OTAN", especuló el analista, en referencia a la decisión que tomó París en 1966 de retirarse del mando militar integrado de la Alianza.

Por su parte, la directora del Instituto para la Democracia y la Cooperación, Natalia Narochnítskaya, considera poco probable que haya consecuencias graves. "Desgraciadamente, la Francia actual no tiene ninguna influencia real sobre Washington, más allá de las declaraciones", se lamenta Narochnitskaya. No obstante, "los franceses recibieron lo que merecieron", opina la experta, al tiempo que sugiere que "con una relación constructiva con Rusia" cualquier país europeo podría tener más influencia.

Mientras, el editor en jefe de la revista 'Russia in Global Affairs', Fiódor Lukiánov, también piensa que no cree que "se pueda esperar que Europa tome medidas decisivas que no sean actos provocativos como la cancelación de eventos". Lukiánov recuerda que ahora el Indo-Pacífico se convierte en el espacio principal de la competencia entre Estados Unidos y China, por lo que es lógico que EE.UU. busque a los aliados en esta región.