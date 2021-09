Cancillería francesa: La rescisión del contrato de submarinos por parte de Australia no solo socava la confianza de Francia, sino de toda Europa

El Ministerio francés de Asuntos Exteriores ha declarado este sábado que la rescisión del contrato de submarinos por parte de Australia no solo socava la confianza de Francia, sino de toda Europa.

"No sé cómo podemos confiar ahora en nuestros socios australianos. Esto no ha sido una maniobra contra Francia, sino que ha socavado la confianza de Europa, porque ahora no puede confiar en sus socios", aseveró en una entrevista a France 24 el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune. Según el alto funcionario, Europa debe reforzar su autonomía estratégica tras el incidente de Australia.

Este miércoles, fue anunciada la creación de una alianza trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia que se tradujo en la rescisión por parte de Camberra de un programa de suministro de submarinos franceses.