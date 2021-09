La población más alta del mundo se está volviendo más baja, según un informe

Aunque los neerlandeses siguen siendo las personas más altas en todo el mundo, están experimentando una reducción de estatura, según un informe de la Oficina Central de Estadísticas de Países Bajos, publicado este 17 de septiembre y basado en los datos de salud de 2012, 2016 y 2020, que incluyen la estatura de 719.000 individuos entre 19 y 60 años de edad.

Los resultados del organismo indican que la generación de los hombres neerlandeses de 19 años tienen una estatura promedio de 182,9 centímetros, mientras que las mujeres del mismo grupo etario miden aproximadamente 169,3 centímetros. Mientras, los hombres y las mujeres nacidos en la década de los 80 son en promedio 1 y 1,4 centímetros más altos, respectivamente.

En parte, esta tendencia se explica por la cantidad de migrantes que inundan el país, pero la realidad es que la estatura se reduce también entre las personas, cuyos antepasados son neerlandeses consanguíneos. "Los hombres que no son hijos de inmigrantes no aumentaron su estatura y las mujeres que no son hijas de inmigrantes muestran una tendencia a la baja", constata el documento en el cual se agrega también que la nación conserva su estatus.

Esta dinámica se observa también en otros países, incluido Estados Unidos. Una de las explicaciones podría radicar en las formas contemporáneas de alimentación, según considera Gert Stulp, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Groningen.

"Esto se debe posiblemente a que la gente come peor, con menos variedad y más alimentos grasos. Esto también podría influir en los Países Bajos", afirmó Stulp citado por Dutch News.nl.