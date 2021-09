Encuentran dos botellas miniatura de tequila vacías en uno de los aviones presidenciales en construcción de EE.UU.

Según una portavoz de la Casa Blanca, Boeing ya ha informado que no hubo ningún efecto en el trabajo de modificación de la aeronave.

Dos botellas miniatura vacías de tequila fueron encontradas en uno de los futuros aviones presidenciales estadounidenses, Air Force One, que se encuentran en construcción a cargo de la empresa Boeing Co. en San Antonio, Texas (EE.UU.), informó el diario The Wall Street Journal.

Al momento se desconoce cómo llegaron las botellas de alcohol al avión y en que parte fueron descubiertas, sin embargo la empresa señaló que no considera el hallazgo como un incidente de residuos de objetos extraños, conocidos en la aviación y la industria aeroespacial como FOD, por sus siglas en inglés, ya que el alcohol no está permitido en ninguna de las instalaciones del fabricante, según comentó una persona familiarizada con el asunto.

Los aviones 747-8 en proceso de construcción están siendo modificados con aviónica de grado militar VC-25B que requieren que los empleados que trabajan en las aeronaves tengan autorizaciones de seguridad.

Mientras, una portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas a las Fuerzas Aéreas estadounidenses, quienes explicaron que Boeing ya había informado sobre el asunto del personal y que no hubo ningún efecto en el trabajo de modificación de la aeronave.

Por su parte, la Fuerza Aérea y la Agencia de Gestión de Contratos de Defensa, que supervisa a los proveedores del Pentágono, vigilan estrechamente la calidad de la producción y hacen que "Boeing sea responsable de garantizar que el programa VC-25B cumpla los estrictos requisitos de control de calidad", indicó la vocera.