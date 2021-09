'Choque de toros': Red Bull amenaza con demandar a un fabricante de ginebra por el parecido de su nombre con su marca

La compañía austríaca de bebidas energéticas Red Bull ha amenazado a Bullards, un fabricante británico de ginebra artesanal, con emprender acciones legales en su contra debido a que el nombre de su marca es demasiado parecido al suyo, informó este viernes Daily Mail.



Los abogados de Red Bull enviaron una carta a la empresa con sede en Norwich, de apenas diez empleados, en la que aseguran que existe "probabilidad de confusión por parte del público", ya que ambas marcas "incluyen el término bull ['toro', en inglés]".

Asimismo, expresa su oposición a una solicitud realizada por Bullards para registrar su marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, alegando que están "particularmente preocupados por la variedad de bienes y servicios" que incluye dicha marca.

Por ello, dicen estar dispuestos a resolver la disputa si el fabricante británico accede a eliminar una serie de bienes y servicios de su marca, por ejemplo, ciertas bebidas no alcohólicas como bebidas energéticas y refrescos.

"Lo que están diciendo es ridículo, no hay confusión alguna", aseveró Russell Evans, de Bullards, que revela que se rio cuando recibió la misiva. Asimismo, detalló que si es necesario irán a los tribunales, asegurando que no teme a la compañía, porque cree que los "bolsillos más profundos" no ganan todos los casos.

Bullards se fundó en 1837, esto es, 150 años antes que Red Bull. En ese momento, producía cerveza e importaba vino y licores. En 1963 fue absorbida por la cervecería nacional Watneys. Recuperó su nombre original hace seis años, cuando la empresa se especializó en la ginebra.

