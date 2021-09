'Sospechoso', 'provocado' y 'montaje': Llegan los negacionistas de los volcanes tras la erupción en la isla canaria de La Palma

Después de que el mundo haya asistido al nacimiento de negacionistas de múltiples temas, como aquellos que niegan la existencia del coronavirus o quienes ven en la vacuna un complot de multimillonarios para inyectar a la población mundial un chip con el que controlarla, ahora han llegado los negacionistas de la erupción del volcán de La Palma.

Este volcán está activo desde el pasado domingo, ha arrasado ya 166 casas y otras instalaciones, además de provocar la evacuación de más de 6.000 personas y la alerta por la emisión de dióxido de azufre. Todo ello documentado desde el primer minuto con fotografías, imágenes y testimonios de aquellos que lo han perdido todo y de otros testigos.

Aún así, aunque son pocos, han aparecido en las redes sociales individuos que ven esta situación sospechosa y creen o bien que se trata de un montaje o bien que todo ha sido provocado persiguiendo una finalidad desconocida. Y claro, los usuarios no han tardado en mostrar su incredulidad y hacer gala del humor al que nos tienen acostumbrados.

"Soy una persona de mente abierta que ha visto casi de todo, pero los negacionistas de los volcanes me han pillado por sorpresa", decía una tuitera que adjuntaba a su mensaje una serie de capturas de tuits: "me suena a provocado", "esto no es casual", "está todo orquestado, si os fijáis en las fotos y en los videos el volcán sale desde una ladera y no desde la cima que es desde donde se supone que debe salir la lava de un volcán", se puede leer en algunos de ellos.

Ante preguntas como si "alguien puede demostrar con datos que no exista ninguna tecnología secreta que pueda provocar una erupción volcánica", y otros argumentos de similares características, los internautas no han parado de mostrar su incredulidad.

"Gente echando la culpa al gobierno por la erupción del volcán. Esto es maravilloso", decía uno; "la nieve, el volcán y yo no existimos", apuntaba la conocida cuenta parodia del coronavirus; "los negacionistas del volcán ahí como cocainómanos en ayunas informándose sobre cómo se provocan erupciones volcánicas con intereses partidistas utilizando satélites espejo", soltaba otro.

Así las cosas, muchas personas, tirando de humor, se han dedicado a dar ideas a los conspiranoicos apuntando teorías alternativas. Entre ellas la implicación de un OVNI en esta situación, la posibilidad de que nos quieran "inocular lava con imanes en las venas y así controlarnos" o señalando casualidades muy sospechosas, como que haya un Instituto Volcánico precisamente en un archipiélago de origen volcánico.

Por supuesto, en toda teoría negacionista que se precie no pueden faltar las alusiones veladas a la responsabilidad del gobierno de turno. En este caso, las menciones han sido para el presidente español, Pedro Sánchez, circunstancia que los tuiteros también se han tomado con humor, como no podía ser de otra manera.

Algunos han hecho alusión al parecido del mandato de Pedro Sánchez con las siete plagas bíblicas, después de que haya tenido que gestionar la nevada más importante en 50 años, una pandemia mundial, la crisis catalana y, ahora, la erupción volcánica. Otros, en alusión al parecido del mandatario con superman, han ironizado con la capacidad del presidente de apagar con sus propias manos el cráter.

