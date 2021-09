Un veterano ruso de 98 años cose bolsas de mercado para ayudar a niños con discapacidades

Nikolái Vlásov, un veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial, se dedica a coser bolsas de mercado para ayudar a niños con discapacidades. La labor de este hombre de 98 años de la ciudad de Ekaterimburgo hace parte de un proyecto de caridad y las ganancias de la venta de sus creaciones están destinadas a la fundación benéfica Niños de Rusia.

Según contó en una entrevista con la agencia local Moment, este nuevo pasatiempo surgió luego de que a su bisnieta, Anna, se le ocurriera lanzar la iniciativa 'Blagoshopper' para apoyar económicamente a pequeños con necesidades especiales plasmando sus dibujos en tela y convirtiéndolos en bolsos. "Piden millones para el tratamiento. ¿De dónde van a sacar el dinero los padres? Anna decidió ayudar a los niños al menos un poco. Sé coser, me pidieron que lo hiciera y no me negué", asegura Nikolái.

Este costurero aprendió su arte en Alemania, luego de llegar a Berlín en 1945 sirviendo a la URSS como radioperador durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la contienda, se topó con un taller donde los locales le enseñaron a cortar y a coser. Más tarde llegó como polizón a Polonia junto a algunos de sus compañeros. "Llevé conmigo mi maquina [de coser] y cosí para ellos también; algunos necesitaban pantalones, otros uniformes, otros gorros (…) Pensé: regreso a casa, me caso y le enseño a coser a mi esposa. Y así sucedió. Fue la primera modista y costurera de la ciudad", narra.

Nikolái asegura que casi todo su guardarropa lo ha cosido él mismo y confiesa que tiene prendas que ni siquiera se ha estrenado. Señala que también sabe confeccionar faldas y vestidos de mujer, pero no así trajes y abrigos. Ahora, con el proyecto de su bisnieta ha logrado terminar 150 bolsos con todo el material que había y espera poder distribuirlos y venderlos todos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!