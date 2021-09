La banda de K-pop BTS causa furor al hablar en la ONU y presentar su nuevo clip que ya tuvo más de 6 millones de reproducciones (VIDEOS)

El día previo al inicio de las exposiciones de los mandatarios en la 76.° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.) tuvo lugar la presentación de la banda de K-pop BTS, que brindó un breve discurso y presentó su nuevo videoclip musical.

Nombrados como ''enviados presidenciales especiales" por el jefe de Estado surcoreano, Moon Jae-In, los siete integrantes del grupo hablaron este lunes 20 de septiembre durante siete minutos desde el escenario de la ONU. En su alocución se refirieron a los objetivos globales del organismo para 2030, como la lucha contra la pobreza extrema, el cambio climático y la igualdad de género.

En un tramo de su exposición también hicieron referencia a la situación de los jóvenes afectados por la pandemia. "He escuchado que a los adolescentes y a las personas que ahora tienen veinte años se les llama generación perdida del covid-19", dijo RM, uno de los integrantes de la banda, ante lo que sostuvo que es "exagerado decir que están perdidos solo porque el camino que recorren no puede ser visto por los ojos de los adultos". "Cada elección que tomamos es el comienzo del cambio, no el final", agregó.

Luego hablaron sobre las vacunas, que ya recibieron, y otro miembro de la formación, J-Hope, manifestó: "Las vacunas son la vía para estar aquí. Están haciendo lo posible para adaptarnos al cambio y creemos que no queda mucho para que volvamos a vernos cara a cara".

El momento de la música

Tras la exposición, BTS estrenó el videoclip de su sencillo 'Permission to Dance', en el que cantan y bailan en la sala de la Asamblea General hasta salir al jardín.

La presentación del grupo de K-pop fue vista en directo por el canal de YouTube de la ONU por cerca de un millón de personas, mientras que las reproducciones posteriores ya superaron los 6 millones.