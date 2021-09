Arrestan en Nueva York a un hombre que amenazó con matar al presidente de la República Dominicana, comparándolo con el asesinado Jovenel Moïse

Un hombre de 47 años fue arrestado el pasado domingo en Nueva York por amenazar de muerte al presidente dominicano, Luis Abinader, quien había llegado a la ciudad el día anterior para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Según detalla The New York Times con referencia a documentos judiciales, el detenido, Enrique Figueroa, mencionó varias veces al mandatario en sus publicaciones en las redes sociales. En agosto divulgó en Facebook un video en el que hablaba del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y pedía a los espectadores recordar su suerte. En otra publicación, esta vez en Instagram, posa con un rifle de asalto mientras en la pantalla se leen el nombre de Abinader y la frase "Nos veremos a inicios de septiembre".

De hecho, Figueroa, que se describe como miembro del movimiento conspiracionista QAnon, difundió una supuesta amenaza al presidente dominicano el mismo día en que fue detenido. La publicación incluye un número de teléfono con la fotografía del propio Abinader y está acompañada por la advertencia de que, si no le cogen la llamada, Luis no sale de Estados Unidos y "ustedes van a saber quién es el loco". Más tarde publicó una noticia falsa en la que aseveraba que "Luis Abinader no sale del territorio de Estados Unidos, en las próximas horas agencias de investigación le presentará [sic] cargos por narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas".

Pese a las evidencias en forma de fotografías y videos de sus páginas en redes sociales, en el tribunal Figueroa se negó a declararse culpable. "Esas no son mis publicaciones", dijo mientras se lo llevaban de la sala. Su abogada, Amy Gallicchio, declinó comentar el caso.

Abinader, que se pronunciará ante la ONU mañana miércoles, afirmó el lunes a reporteros que no tenía noticia del arresto de Figueroa. "No tengo ningún detalle. Sería bueno que preguntaran al Gobierno norteamericano", declaró al ser cuestionado sobre el tema.