El director de la empresa mexicana StarGroup revela cómo desarrolla su prolongada batalla legal contra Elon Musk por la marca StarLink

El próximo noviembre se cumplirán seis años desde que la empresa mexicana StarGroup registrara la propiedad de la marca 'StarLink' en su país. Actualmente se encuentra inmersa en una prolongada batalla legal con la compañía SpaceX, del Elon Musk, que está desplegando su servicio de internet satelital bajo el mismo nombre.

"Con esa marca [StarLink] nos conocen todos nuestros clientes en todo el país. Al paso de los años, esta marca la usa Elon Musk, la registra en muchos países alrededor del mundo. Y cuando llegan a México, la marca estaba ocupada", detalló esta semana José Aguirre Campos, director de la compañía mexicana, que ofrece a las zonas rurales del país una conexión satelital similar a la de la 'startup' estadounidense.

El empresario afirmó que SpaceX trató de comparle la marca, a lo cual se negó. "Les dijimos que la marca la teníamos en uso, que era de nosotros y que no estábamos interesados en venderla", dijo.

Frente a ello, en octubre de 2018 la empresa estadounidense solicitó ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) la nulidad de la marca. Tras dos negativas consecutivas del regulador, la compañía de Musk acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya Sala Especializada en Propiedad Intelectual falló en contra de StarGroup.

"Esa sala se tarda meses, años, en dar algunos fallos, y ahora, en cuestión de días, fallan en contra de nosotros. Básicamente, con dos argumentos: que no usamos la marca y que la registré yo y no la empresa que la está usando", explicó Aguirre. "En México, todo el mundo [sabe que] primero registras la marca y luego ya haces la empresa, y luego el lanzamiento. No lo puedes hacer al revés", agregó.

Señaló asimismo que esa decisión significa quitarles la marca 'StarLink', que vende servicios satelitales de internet, para "dársela a una empresa que se llama StarLink, propiedad de SpaceX, que va a vender servicios de internet satelital". "Prácticamente es 'quítate tú para sentarme yo'", apuntó.

La compañía mexicana teme que el litigio se extienda varios años, pero no tiene intención de vender su marca. "Pelearemos hasta las últimas consecuencias", prometió en agosto pasado el empresario.

