Muere a los 57 años el actor Willie Garson, conocido por su papel en 'Sexo en la ciudad'

El actor Willie Garson, conocido por su papel en la serie y películas 'Sex and the City' ('Sexo en la ciudad' en América Latina, y en España conocida como 'Sexo en Nueva York'), murió a los 57 años, informó este martes su hijo adoptado, Nathen Garson. "Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas compartido todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto", escribió en su página web. Los compañeros de Garson, los actores Mario Cantone, Titus Welliver y Rob Morrow, publicaron tributos a su difunto amigo en sus redes sociales. Cabe indicar que la causa de su fallecimiento no se ha revelado.

Garson interpretó a Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la exitosa serie de HBO y sus películas derivadas. Al mismo tiempo, apareció en series como 'White Collar' y 'Hawaii Five-O'.