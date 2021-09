La Cancillería de Perú confirma que "nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela"

La precisión llega tras las polémicas palabras del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien declaró que Lima no reconoce "ninguna autoridad legítima" en Venezuela desde el pasado 5 de enero.

La Cancillería de Perú ha declarado a esta martes que Lima "nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela" y que estas se mantienen "a nivel consular".

"El Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela. Estas relaciones se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente a nivel consular", reza el comunicado del ministerio, emitido tras la reciente polémica abierta por su vicecanciller Luis Enrique Chávez.

El texto señala que "el Gobierno del Perú está comprometido con las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en México" y que espera que "concluyan con resultados positivos para el pueblo de Venezuela".

El ministerio agrega que "saluda los avances alcanzados hasta la fecha" con la finalidad de alcanzar "la convocatoria a elecciones justas, libres y democráticas, y el término de las sanciones económicas que afectan al pueblo venezolano".

El comunicado se produce como respuesta a las polémicas palabras del vicecanciller de este lunes, cuando aseguró que "la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela".

Estas declaraciones fueron desmentidas horas antes por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. "Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas", escribió Bellido en su cuenta de Twitter.