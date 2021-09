Escándalo en Italia por un boxeador que exhibe tatuajes nazis

El boxeo italiano se ha visto envuelto en el escándalo a raíz de un combate protagonizado por un boxeador que lucía tatuajes con símbolos nazis.

Michele Broili, de 28 años de edad, fue derrotado en Trieste el sábado pasado en una pelea por un título de peso superpluma contra Hassan Nourdine, boxeador de 34 años de origen marroquí.

"Por supuesto, ver los tatuajes en el cuerpo de Broili alabando el nazismo me dio asco, por no mencionar que al borde del 'ring' y en las gradas muchos se saludaban al estilo romano. Obviamente para ellos es normal, pero para mí no lo es", comentó Nourdine tras el evento, citado por La Repubblica.

Aunque Nourdine mencionó que Broili fue cortés con él y le felicitó por la victoria, subrayó que no hay justificación para estos símbolos en el boxeo.

Los símbolos tatuados sobre el torso de Broili incluyen una bandera con la inscripción de las SS, el número 88 (un código que significa el saludo nazi a Hitler), la Totenkopf, que es un símbolo de la organización de las SS responsable de la administración de los campos de concentración, y el logotipo de una organización de cabezas rapadas de la región italiana de Véneto.

Antes de la pelea, Broili hizo un saludo romano hacia su equipo. Según testigos citados por la prensa italiana, algunos de los partidarios del boxeador hacían saludos semejantes y cantaban canciones nazis antes de que el púgil entrara en el cuadrilátero.

Las autoridades deportivas de Italia están investigando cómo un boxeador con actitudes neonazis fue aceptado como miembro de la Federación Italiana de Boxeo.

La organización se apresuró a emitir un comunicado llamando a todos sus miembros a evitar conductas discriminatorias y prometió someter el caso al escrutinio de un organismo disciplinario deportivo. Al mismo tiempo, no ha explicado cómo el boxeador había podido competir anteriormente en 16 peleas profesionales.

Broili también se ha visto en el foco de atención de los fiscales de Trieste, puesto que una ley italiana castiga la glorificación del fascismo con hasta dos años de cárcel.